Brexit. Trwa przeciąganie liny, rząd Wielkiej Brytanii chce złamać zapisy umowy

Za chwilę jednak może okazać się, że jest nieaktualny zapis. Zgodnie z projektem ustawy autonomiczne rządy Szkocji, Walii i właśnie Irlandii Północnej uzyskają uprawnienia w zakresie m.in. konieczności kontroli towarów przewożonych pomiędzy Irlandią Północną a pozostałymi częściami Zjednoczonego Królestwa. Oprócz tego ministrowie otrzymają również uprawnienia do określania zasad dotyczących pomocy publicznej.

Powstać miałby również nowy organ - Urząd ds. Rynku Wewnętrznego. Miałby on zadbać o to, by normy przyjęte w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii nie osłabiły handlu transgranicznego. Nowy urząd mógłby wydawać niewiążące zalecenia dla brytyjskiego parlamentu oraz lokalnych administracji.