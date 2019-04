Budowa autostrad. W czwartek umowa na ostatni brakujący odcinek A1

Jak informuje GDDKiA, odcinek Piotrków Trybunalski - Kamieńsk liczy 24 km i jest najdłuższy ze wszystkich odcinków realizacyjnych autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Wszystkie pozostałe odcinki są już w fazie budowy.

Cały 80-kilometrowy odcinek autostrady A1 pomiędzy Częstochową a Tuszynem pod Łodzią ma być gotowy w 2023 roku. Łączny koszt inwestycji to ok. 3,7 mld złotych.

"Podpisanie umowy przypieczętuje połączenie A1 w całość stanowiącą komunikacyjny kręgosłup kraju. Nowa droga poprawi nie tylko sam komfort podróży ale radykalnie zmienią się również bezpieczeństwo i przepustowość trasy" - obiecuje GDDKiA.

Budowane odcinki trzypasmowej A1 powstają w ciągu dwupasmowej gierkówki. Nowa droga ma mieć o połowę większą przepustowość, a betonowa nawierzchnia bez poważniejszych remontów ma wytrzymać nawet 40 lat.

"Znikną skrzyżowania jednopoziomowe, które były źródłem wielu kolizji i zdarzeń drogowych, w tym także bardzo groźnych. Na nową trasę będziemy mogli dostać się za pośrednictwem wygodnych i bezpiecznych węzłów bezkolizyjnych. Ruch lokalny zabezpieczą nowoprojektowane drogi w sąsiedztwie autostrady" - podkreśla GDDKiA.

Bardzo poważnym wyzwaniem będzie prowadzenie prac budowlanych przy zapewnieniu płynności ruchu i jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak i wykonawców.

Zakłada się, że podróż z trójmiejskich portów do południowej granicy z Czechami będzie zajmowała tylko 5 godzin. "Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów, jak: Czechy, Słowacja i Węgry" - przekonuje GDDKiA.

Przebudowa popularnej gierkówki na autostradę A1 w województwie łódzkim ruszyła we wtorek 26 marca. Od Radomska do granicy województwa śląskiego ruch przez wiele miesięcy będzie odbywał się tylko jednym pasem, co musi oznaczać duże utrudnienia dla kierowców.

Przebudowa gierkówki. Ruszają prace budowlane, czekają nas miesiące korków

Autostrada A1 łącząca Gdańsk z polsko-czeską granicą, a dalej Brnem i Wiedniem jest jedyną polską drogą tej klasy w układzie północ-południe. Do "domknięcia" pozostał odcinek pomiędzy Katowicami a Łodzią. By przyspieszyć finał, podzielono go na kilka części, z których cztery zlokalizowane są w woj. łódzkim. Są to:

A - Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe - 15,9 km. Za 478,9 mln zł zbuduje go konsorcjum Budmiex-Strabag;

B - Piotrków Trybunalski - Kamieńsk - 25 km. Za 857 mln zł zbuduje go Mirbud;

C - Kamieńsk - Radomsko - 16,7 km. Za 573,1 mln zł zbuduje go konsorcjum Budmiex-Strabag;

D - Radomsko - granica woj. śląskiego - 7 km. Za 338,25 mln zł zbuduje go PUT Intercor.

