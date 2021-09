Budowanie drogie jak jeszcze nigdy. "Ceny materiałów ostro w górę, zaczyna ich brakować"

- Z miesiąca na miesiąc budowanie w Polsce jest coraz droższe i jest coraz więcej przesłanek ku temu, by było jeszcze drożej – powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Kisiel, prezes Grupy Atlas. - Wszystko idzie w górę: stal, płyty OSB, styropian. Niestety, to jeszcze nie jest koniec. W przypadku produktów takich jak farby, gładzie, grunty, cement mamy do czynienia ze skokiem cen. Cementu na rynku dramatycznie brakuje. Obecnie ceny materiałów budowalnych rosną w tempie kilkudziesięciu procent w skali miesiąca, przed pandemią było to kilka procent. Podwyżki nie dotyczą tylko Polski, to widać na całym świecie. Co się dzieje? Jest kilka powodów, m.in. polityka klimatyczna, która obciąża wiele opłat, także pozrywane łańcuchy dostaw i zakłócenia w transporcie mocno wpływają na ceny. Drożejąca energia będzie powodować kolejne podwyżki, z tym trzeba się liczyć - ostrzega.