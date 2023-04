Bułgaria pójdzie śladem Polski i Węgier? Rozważa zamknięcie granic przed zbożem z Ukrainy

Polska uszczelnia granice na kilka miesięcy

W sobotę media obiegła informacja, że polski rząd zdecydował się całkowicie zablokować transport zboża z Ukrainy przez Polskę . Ogłosił to Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami w Łysem koło Ostrołęki .

Tego samego dnia, w sobotę 15 kwietnia, pojawiło się rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w tej sprawie . Przepisy weszły w życie jeszcze tego samego dnia i obowiązują do 30 czerwca .

Unia reaguje na zakaz Warszawy

Tuż po ogłoszeniu tej decyzji przez polskie władze, na podobny krok zdecydowały się Węgry i również zablokowały import do 30 czerwca. – Rząd jest zobowiązany do reprezentowania interesów węgierskich rolników i w przypadku braku istotnych środków ze strony UE, tymczasowo zabroni importu na Węgry zboża i nasion oleistych z Ukrainy, a także kilku innych produktów rolnych, tak jak zrobiła to Polska – oświadczył minister rolnictwa Istvan Nagy, cytowany przez portal kyivindependent.com.