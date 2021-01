Bunt przedsiębiorców. Minister Finansów komentuje

"Zaledwie 11 proc. przedsiębiorców deklaruje, że ich firmy przynoszą zysk. 89 proc. deklaruje, że przynoszą straty, bądź balansują na granicy opłacalności. Utrzymywanie firm deficytowych nie może trwać w nieskończoność" - piszą przedsiębiorcy w liście do rządu i apelują, by objąć ich tarczą antykryzysową.

- Jeśli ktoś ma poważne kłopoty, to można zgłosić się do urzędu skarbowego i poprosić o odroczenie podatków - powiedział minister. - Urzędy są pozytywnie nastawione do przedsiębiorców. Zależy im na tym, żeby płacili podatki. Lepiej więc należności odroczyć, niż doprowadzić do upadłości firmy.