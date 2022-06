Business Intelligence – analiza biznesowa. Czym jest i jakie korzyści może przynieść?

Czym jest analiza Business Intelligence?

Dla lepszego zrozumienia tego, na czym polega Business Intelligence, co to jest i jak wpływa na działalność przedsiębiorcy, dobrze jest zapoznać się z podstawami systemu analizy danych biznesowych. Został on opracowany w 1958 roku przez Hansa Petera Luhna. Dopiero w latach 90. XX wieku powstała natomiast koncepcja ekonomii czy gospodarki opartej na wiedzy, co w języku angielskim nosi nazwę "knowledge-based economy".

Najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa w świetle tej koncepcji nie są pieniądze czy wartościowe aktywa, ale kapitał intelektualny oraz informacja sama w sobie. Dane jednak nie przyniosą przedsiębiorcy żadnych korzyści, jeśli nie zostaną przeanalizowane. Dopiero ich prawidłowe opracowanie sprawia, że stają się wartościowym zasobem, na którym można budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Business Intelligence, czyli w skrócie BI, to analityka biznesowa, która jest definiowana jako pewien proces generowania wiedzy, jaka jest przydatna w kreowaniu pozycji firmy. Przydatne analizy biznesowe mogą obejmować różne bazy danych, aplikacje czy systemy.

Jakie są elementy analizy Business Intelligence? Istnieje kilka najważniejszych elementów czy też etapów w systemie Business Intelligence. Zalicza się do nich: Zdefiniowanie problemu – należy precyzyjnie wskazać i opisać problem będący przedmiotem analizy biznesowej.

– należy precyzyjnie wskazać i opisać problem będący przedmiotem analizy biznesowej. Gromadzenie danych – dane potrzebne do przeprowadzenia Business Intelligence mogą być przechowywane w wielu różnych systemach i formatach, co utrudnia ich zebranie w jednym miejscu oraz dokonanie ich poprawnej analizy. Etap ten obowiązuje identyfikację wszystkich źródeł danych i pozyskanie z nich informacji, które są potrzebne do analizy.

– dane potrzebne do przeprowadzenia Business Intelligence mogą być przechowywane w wielu różnych systemach i formatach, co utrudnia ich zebranie w jednym miejscu oraz dokonanie ich poprawnej analizy. Etap ten obowiązuje identyfikację wszystkich źródeł danych i pozyskanie z nich informacji, które są potrzebne do analizy. Sortowanie danych – czyszczenie i agregacja zbioru danych z informacji, które znalazły się w nim przypadkowo albo mają niską wartość i jakość. Po segregacji zbiór danych zaleca się uporządkować wg ustalonych kryteriów.

– czyszczenie i agregacja zbioru danych z informacji, które znalazły się w nim przypadkowo albo mają niską wartość i jakość. Po segregacji zbiór danych zaleca się uporządkować wg ustalonych kryteriów. Eksploracja i pogłębiona, właściwa analiza danych – etap obejmujący identyfikację cech i wzorców. Dotyczy on także analizy zebranego materiału analitycznego.

– etap obejmujący identyfikację cech i wzorców. Dotyczy on także analizy zebranego materiału analitycznego. Przygotowanie raportu – to finałowy element analizy biznesowej, polegającej na raportowaniu i przedstawieniu wniosków w formie czytelnej prezentacji.

Na czym polega analiza Business Intelligence?

Niegdyś do analizowania wielu różnych danych, ich prezentacji i wyciągania konstruktywnych wniosków zatrudniano wielu specjalistów. Korzystali oni z różnych narzędzi do analizowania tego samego, co dziś współczesne systemy Business Intelligence są w stanie przetworzyć błyskawicznie. Zaletą analizy biznesowej jest na pewno szybkość jej przeprowadzania, a także możliwość uporządkowania i przetworzenia danych tak, by były zrozumiałe dla każdego i dostępne w ułatwiony sposób, np. za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Kiedy można zastosować analizę?

Istnieje wiele sytuacji, w których przydają się metody analizy typu Business Intelligence. Tworzenie analiz finansowych z pewnością jest jedną z nich. Jednocześnie narzędzie to często znajduje swoje zastosowanie przy planowaniu strategicznym kolejnych ruchów przedsiębiorstwa, przy projektowaniu budżetu i kosztów.

Ciekawym sposobem na to, by wykorzystać analizę Business Intelligence, jest definiowanie kategorii potencjalnych klientów. Przy analizowaniu dużych ilości danych o klientach można stworzyć precyzyjną charakterystykę grupy docelowej.

Pozwala na opracowanie skutecznych programów, mających na celu działanie optymalizacyjne. Analityka biznesowa dostarcza wiedzy dotyczącej sposobów zwiększania wydajności procesów biznesowych. Umożliwia konstruowanie scenariuszy typu "co by było, gdyby". Stosuje się ją przy okazji planowania kolejnych ruchów, ale i do rewizji wcześniej podjętych działań czy zrealizowanych projektów.

Jak korzystać z analizy Business Intelligence?

Analiza Business Intelligence odpowiada na potrzeby związane z koniecznością przetwarzania za jednym razem ogromnych ilości danych (Big Data). Można uzyskać analizę, stworzyć raporty i czytelne prezentacje. Jak zacząć wykonywanie takich analiz biznesowych? Trzeba w pierwszej kolejności zaopatrzyć się w oprogramowanie typu Business Intelligence. Zaawansowane aplikacje, które uwzględniają analizę biznesową, dają okazję do tego, by opracowywać precyzyjne prognozy dotyczące rozwoju rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Służą do badania zmian popytu czy efektywności produkcji.

