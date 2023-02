Bydgoski ślad podróży Joe Bidena do Kijowa

Podróż prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena do Kijowa odbiła się szerokim echem na całym świecie. Przy okazji wizyt prezydentów USA mówi się głównie o samolotach, ale podróż do stolicy Ukrainy, która od roku broni się przed atakami rosyjskich wojsk, wymagała zupełnie innego podejścia. Biden, podobnie jak polscy i europejscy politycy, udał się do Kijowa pociągiem. W sieci pojawiło się zdjęcie udostępnione przez korespondenta stacji PBS Nicka Schifrina.