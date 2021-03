Była agentka CBA doradzała Obajtkowi w Pcimiu. Poseł KO publikuje umowę

Dlaczego postać Sylwii Kobyłkiewicz jest tak ważna w kontekście sprawy Daniela Obajtka? Jak twierdzi "Gazeta Wyborcza", to właśnie ona miała kontrolować oświadczenia majątkowe obecnego prezesa Orlenu.

Umowy zlecenie podpisane zostały w latach 2013-2015 pomiędzy Obajtkiem i Kobyłkiewicz. Obecna prezes Orlen Upstream miała doradzać wójtowi w kwestiach administracyjnych, prawnych oraz przygotowywać dokumentację i przeprowadzić audyt wewnętrzny. Wynagrodzenie? Różne. Od 3350 do 4850 złotych miesięcznie za pracę dwa dni w tygodniu.

Orlen w przesłanym do money.pl stanowisku przyznaje, że Sylwia Kobyłkiewicz pracowała w CBA. "Pani Sylwia Kobyłkiewicz, obecnie prezes Orlen Upstream, pracowała w CBA od 2007 roku. W styczniu 2012 roku złożyła raport o przejściu do cywila i od marca 2012 roku przestała być funkcjonariuszem CBA" - czytamy w wysłanym do money.pl piśmie.