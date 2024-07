Była fabryka i nie ma. 650 osób na bruk. Nagle pojawia się tajemniczy inwestor

Adams 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzieje to wszystko. Ludzie są oszukiwani pracując 4 tyg a dostają kasę za 3 i nikt z tym nic nie robi? Nie zawiadamiania inspekcji pracy? Nie idzie do sądu ? Choć faktycznie działania PIP to jedna wielka ściema. Mają wylane na człowieka. Tak samo Urzędy Pracy. Ładnie to wygląda w statystykach a realna pomoc - zero