Cała prawda o wynagrodzeniach w Polsce. Tak tracą kobiety

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni

Zarobki Polaków. Nowe dane

W marcu 2024 r. (to najnowsze opublikowane dane) przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 8604,72 zł. Mediana wynagrodzeń wyniosła w tym samym okresie 6549 zł brutto co oznacza, że była o prawie 24 proc. niższa od przeciętnego wynagrodzenia. Co to oznacza? Połowa zatrudnionych w Polsce osób w marcu 2024 r. zarabiała nie więcej niż 6549 zł brutto, a pozostali nie mniej niż 6549 zł brutto - przekonują eksperci.