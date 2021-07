Ceny mieszkań rosną szybciej od zarobków. Własne "M" staje się europejskim luksusem

W szczególnie trudnej sytuacji są, według tego opracowania, Europejczycy, którzy chcieliby zamieszkać w jednym z renomowanych centrów biznesowo, kulturalnych. Londyn, Paryż i Amsterdam robią się coraz droższe i to zapewne może się już nie zmienić.

Wprawdzie dochody rosną, ale niekiedy powodują tylko, że coraz więcej rodzin przekracza próg kwalifikujący do otrzymania mieszkania socjalnego. Jednak nie rosną one na tyle znacząco, by dogonić ceny mieszkań.