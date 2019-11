Ceny prądu pójdą w górę. "Nie ma planów ustawowego mrożenia cen"

Państwowe spółki prądowe złożyły już do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podniesienie od nowego roku cen prądu do naszych domów, nawet o 40 proc. Mimo to rząd nadal obiecuje, że podwyżek nie będzie. W jaki sposób? Rząd chce "skupić się na przekonywaniu" prezesów PGE, Energi, Enei i Taurona do tego, by zrezygnowali z podwyżek.