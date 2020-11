Ceny za prąd w górę. Tego nie da się uniknąć

URE nie wyliczył jednak jeszcze stawki nowej opłaty. Szacunkowy koszt opłaty mocowej to 45 zł za 1 MWh. Gospodarstwa domowe zużywają średnio ok. 2 MWh prądu rocznie, co oznaczałoby, że koszt opłaty dla odbiorców indywidualnych może wynieść ok. 90 zł na rok.