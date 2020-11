Koronawirus. Podatkowe zachęty do darowizn na rzecz szpitali, DPS-ów i szkół

Ustawodawca zachęca przedsiębiorców i osoby fizyczne do wspierania instytucji walczących na pierwszej linii z pandemią. Robiąc darowiznę rzeczową lub pieniężną dla szpitala, laboratorium czy domu pomocy społecznej, można dokonać odliczenia na preferencyjnych zasadach. W pierwotnym brzmieniu preferencje przewidziane były dla darowizn przekazanych do końca września, ale nowelizacja wydłużyła ten termin – informuje "Rzeczpospolita".

Ile można odliczyć od dochodu? Jeśli darowizna zostanie dokonana do końca roku, będzie można odliczyć ją od dochodu w podwójnej wysokości. Do 31 marca 2021 r. będzie to 150 proc. wysokości darowizny, a po tym terminie do końca pandemii – 100 proc.