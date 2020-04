Ceny złota. Rafinerie wznawiają działanie

W obliczu utrzymującej się na globalnym rynku niepewności, cena złota w najbliższych dniach może zbliżyć się do poziomu 1700 dolarów za uncję. Ta psychologiczna bariera dwa razy w poprzednim miesiącu zatrzymywała wzrost cen złota. Dopiero jej pokonanie otworzy notowaniom kruszcu drogę do nowej, dużej fali wzrostów. Niemniej, do jego pokonania najprawdopodobniej będzie potrzebny większy fundamentalny impuls – pisze Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ.