Ceny żywności. Ekonomiści szacują efekt matrycy VAT.

Rząd zdecydował się na wprowadzenie nowej matrycy po tym, jak przez ostatnie lata narosło mnóstwo absurdów wokół tego podatku. Często produkty bliźniaczo do siebie podobne były objęte innymi stawkami. Naczelny przykład do musztarda i sos musztardowy - odpowiednio 5 i 23 proc. VAT.

Różnice dotyczyły również wody mineralnej i źródlanej czy pączków. Do tego popularnego wyrobu cukierniczego miał zastosowanie VAT w wysokości 5 proc., 8 proc. i 23 proc. Wszystko w zależności od tego, czy jest to pączek dietetyczny lub tradycyjny z datą spożycia do 14 dni, czy pączek o dłuższym terminie przydatności. Teraz jest to 5 proc.