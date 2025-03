Chińczycy szaleją za rosyjskimi produktami. Miód to "prawdziwy hit"

Od 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę , Chiny i Rosja coraz bardziej zacieśniają współpracę handlową. Efektem są tysiące rosyjskich sklepów pop-up otwieranych w całym Państwie Środka. Ich popularność rośnie w błyskawicznym tempie – półki uginają się od słodyczy, alkoholi i miodów, a chińscy konsumenci masowo kupują towary opatrzone hasłem "Made in Russia" - podaje CNN.

- Najlepiej sprzedaje się rosyjski miód. To prawdziwy hit. A ta czekolada jest bez żadnych ulepszaczy i jest bardzo dobra – mówi sprzedawczyni jednego ze sklepów w Pekinie. Dekoracje nawiązujące do rosyjskiej flagi i obecność matrioszek przy wejściu do sklepów stały się charakterystycznym widokiem w wielu chińskich miastach.