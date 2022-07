Chińska gospodarka łapie zadyszkę. Te dane mogą niepokoić

Nikon 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Gdyby tak od chińczyków ograniczyć na maksa zakupy to może by dotarło do nich że Polacy zamiast pełnego kosza śmieci w postaci zabawek są zmuszeni kupić np węgiel czy opłacić rachunki.Ale nie,na węgiel da rząd a pełen kosz zbędnych chińskich zabawek musi być.Patrzcie rodacy co kupujecie,niech będzie na metce wszystko oprócz Made in China.O ich sąsiadach nie piszę bo nie spotkałem się z made in russia