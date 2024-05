Chiny dążą do zacieśnienia współpracy z państwami arabskimi

Intensyfikacja współpracy gospodarczej

Chińskie wpływy w regionie rosną

Sojusz z państwami arabskimi pomaga Pekinowi rozszerzać wpływy polityczne w krajach, które do niedawna postrzegały Chiny głównie jako partnera gospodarczego. To również sposób na zdobycie nowych sojuszników w globalnej rywalizacji o wpływy z USA.

Chiny nie są zainteresowane flagowym projektem gazowym Putina

Podczas niedawnej wizyty Władimira Putina w Pekinie, Chiny nie wykazały zainteresowania projektem gazociągu Siła Syberii 2, który miałby dostarczać rosyjski gaz przez Mongolię - czytamy na łamach "The Moscow Times". Zdaniem Michaiła Krutichina, rosyjskiego eksperta ds. energetyki (na co dzień mieszka w Oslo), stało się to jasne jeszcze przed przybyciem rosyjskiej delegacji do chińskiej stolicy.