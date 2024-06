Chiny znalazły coś dziwnego w próbce pobranej z Księżyca

W toku badań nad materiałem przywiezionym z Księżyca przez sondę Chang'e-5 w grudniu 2020 roku, chińscy naukowcy natrafili na fascynujące znalezisko. W próbkach gruntu księżycowego zidentyfikowali naturalnie występujący grafen wielowarstwowy , co stanowi pierwsze tego typu odkrycie w historii badań nad Srebrnym Globem.

Nowe odkrycie może przynieść przełom w gospodarce

Jednym z najbardziej intrygujących aspektów tego odkrycia jest jego potencjał do zakwestionowania długo utrzymywanej teorii powstania Księżyca. Zgodnie z dominującym do tej pory poglądem, Srebrny Glob uformował się w wyniku kolizji niewielkiej planety, porównywalnej rozmiarem do Marsa, z młodą Ziemią około 4,45 miliarda lat temu. Teoria ta, znana jako hipoteza wielkiego zderzenia, zakładała, że większość węgla obecnego na Księżycu pochodzi właśnie z tego katastroficznego wydarzenia.