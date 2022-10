Co dalej z 500 plus? Premier nie pozostawia złudzeń

Abc 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

PODAJ DALEJ Opozycjo, czy po wczorajszych wypowiedziach premiera Morawieckiego zawiadomiłaś już organy typu UOKIK oraz organy antymonopolowe w sprawie jawnej próby zmowy cenowej i działalności monopolistycznej rządu RP. Sprawa jest oczywista, gdyż rząd chce wprowadzić dwie ceny węgla - jedną dotowaną i drugą rynkową. Np. w składach czy u innych importerów będzie cena rynkowa. W dodatku rząd chce w tą sprawę wplątać samorządy. Do dalszego zbadania czy nie jest to sprawa sztucznego wpływu na wynik wyborów czy nawet próba oszustwa i działania na szkodę Polaków. Bowiem jak inaczej można przedstawić sobie fakt, że jedna grupa przedsiębiorstw otrzymuje dopłaty, każe się samorządom kupować ich towar i nawet rząd pilnuje ich interesów, a drugiej grupie zabrania się kupować ich towarów, reglamentuje się ten towar, nie dopłaca się do niego. Moim zdaniem samorządy nie powinny w ogóle rozmawiać na ten temat tylko zgłosić taką propozycję do UOKIK i Urzędów Antymonopolowych do zbadania. Ale sama już uczciwość nakazuje samorządom nie wchodzić w takie układy.