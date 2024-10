Coraz bliżej końca dużej inwestycji. Oto co powstanie pod Rzeszowem

Rozbudowa CTPark Rzeszów

W ramach kompleksu CTPark w Rzeszowie mają powstać dwa budynki o łącznej powierzchni najmu wynoszącej niemal 50 000 mkw. Grzegorz Sikora, Business Developer w CTP Polska, cytowany przez wnp.pl podkreślił, że obecnie kończy się realizacja pierwszego etapu CTPark Rzeszów, co stanowi ok. 67 proc. całkowitej podaży kompleksu. Hala RZES01 została wybudowana w standardzie produkcyjnym i będzie posiadała certyfikat BREEAM Excellent. W planach jest także budowa obiektu RZES02 o powierzchni 16 200 mkw. Sikora dodał, że Rzeszów zyskuje na znaczeniu jako centrum logistyczno-przemysłowe w Polsce.

O Rzeszowie usłyszał świat

Rzeszów przeszedł z powodu wojny w Ukrainie ogromną przemianę - pisał wiosną 2023 roku brytyjski dziennik "Financial Times". Z powodu położenia miasto jest kluczowe w dostawach broni i pomocy humanitarnej Ukrainie, stacjonują tu też amerykańscy żołnierze. A to oznacza potencjał do szybkiego rozwoju.