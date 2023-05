Ćwierć miliona zł na taksówki. Tak się jeździ w ministerstwach

Dziennik przypomina, że poszczególne resorty rządu Mateusza Morawieckiego mają do dyspozycji w sumie ponad pół tysiąca samochodów. Cześć z tych pojazdów jest wynajmowana. Najwidoczniej jednak to nie wystarcza, bo w resortach chętnie korzystają także z usług taksówkarzy.

Ministrowie i urzędnicy jeżdżą taksówkami, po to, by lepiej pracować

"To m.in. przejazdy po mieście, ale także kursy poza miasto m.in. do Mińska Mazowieckiego, Wołomina czy też oddalonego od Warszawy o niemal 100 km Żelechowa. Resort tłumaczył to m.in. pandemią i ograniczeniami w korzystaniu z komunikacji zbiorowej, a także pracą urzędników do późnych godzin nocnych i koniecznością przetransportowania ich do domów" - czytamy w dzienniku.