Czegoś takiego z cenami srebra nie było od dekady

Jak zwrócono uwagę w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), ceny srebra na rynkach globalnych "znacząco" wzrosły od początku roku . W lutym cena za uncję wahała się blisko 23 dol., podczas gdy w maju wynosiła już 27,9 dol., co daje wzrost o 17 proc. W maju wzrost rok do roku wyniósł z kolei 26 proc. - zauważono.

Cena srebra rośnie. Oto powody

"Głównym powodem wzrostu jest wzmożony popyt na pojazdy elektryczne, szczególnie w Europie, do ich produkcji wymagane jest srebro" - poinformowano w raporcie. Zwrócono również uwagę na to, że relatywnie niska cena srebra sprawiła, że stało się ono dobrem inwestycyjnym, a to zwiększyło popyt na srebro. Dodano, że na wzrost cen wpłynęła też ograniczona podaż i napięcia geopolityczne.