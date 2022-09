Czesi podjęli decyzję w sprawie cen prądu. Idą podobną drogą co polski rząd

Zamrożenie cen energii. Tak będzie wyglądać w Czechach

Zgodnie z zapowiedziami rządu, kWh energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie ma kosztować do 6 koron (ok. 1,1 zł), a przypadku gazu cena ma być ograniczona do 3 koron (ok. 0,6 zł) za kWh z uwzględnieniem podatku VAT dla odbiorców detalicznych.