Członek RPP: NBP nie wypracuje zysku

Yazon 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

O czym wy piszecie i dlaczego manipulujecie. Napiszcie skąd powstaje tzw zysk NBP to może część czytających zrozumie. Zysk powstaje z różnic cen walutowych w okresie zamknięcia do okresu początku danego roku. Przykład 1 stycznia 2022r kurs euro to 4zl a 31 grudnia 2022 kurs euro to 4,50. Zysk to 0,50zl razy ilość rezerw NBP zdeponowanych w euro. I z tego oni płacą do budżetu ale jak mają wynik ujemy to nikt nie płaci do NBP. Czyli jest to dodatkowy dodruk pieniędzy!