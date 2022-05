Członek zarządu NBP powiedział, kiedy inflacja osiągnie szczyt. A co z ratami?

Wojna w Ukrainie kluczowa dla inflacji w Polsce

- Gospodarka jest systemem naczyń połączonych i hipotetycznie - pomimo, że my jako Polska możemy mieć bardzo dobre zbiory - to poziom cen u nas będzie determinowany przez to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych. I to jest duży znak zapytania - powiedział Szałamacha, który w rządzie Beaty Szydło (PiS) był ministrem finansów.