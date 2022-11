Black Friday a dyrektywa Omnibus. Koniec z pseudopromocjami?

Kiedy wypada Black Friday w 2022?

Black Friday dotarł do Polski ze Stanów Zjednoczonych i od 2015 roku nieustannie zyskuje na popularności. Tradycyjnie wypada on zawsze w ostatni piątek listopada. W związku z tym Black Friday w 2022 roku wypada 25 listopada, już w najbliższy piątek.

Wiele sklepów decyduje się jednak na wydłużenie Black Friday np. o dodatkowe dwa dni, co bywa określane mianem Black Weekendu. Niektóre sklepy organizują nawet Black Week, a więc oferują klientom atrakcyjne promocje przez cały tydzień. Ostatecznie to właśnie 25 listopada, w Black Friday czekają na nas największe zniżki i atrakcyjne wyprzedaże.

Dyrektywa Omnibus - co to takiego?

W obliczu nadchodzącego Black Friday wiele osób zastanawia się nad tym, jaki wpływ na tegoroczne zniżki będzie miała dyrektywa Omnibus. Czym ona tak właściwie jest? Dyrektywa Omnibus, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) została uchwalona 27 listopada 2019 roku.

Celem jej wprowadzenia było m.in. zwiększenie bezpieczeństwa podczas zakupów, a także zniwelowanie nielegalnych praktyk sprzedawców. Wszystko za sprawą tego, że konsumenci wielokrotnie zgłaszali sztuczne zawyżanie cen, zwłaszcza w okresach promocyjnych, takich jak Black Friday. Sprzedawcy zawyżali bowiem ceny produktu tylko po to, aby w dniu pormocji jego cena mogła zostać sztucznie obniżona. Tym samym konsumenci płacili za dany produkt taką samą cenę, jak przed promocją, nie zdając sobie z tego sprawy.

Dyrektywa Omnibus miała to natomiast raz na zawsze zmienić. Zgodnie z nią, w sytuacji, gdy sprzedawca obniży cenę produktu, pojawia się wówczas obowiązek podania najniższej ceny owego produktu sprzed 30 dni od ogłoszenia promocji. Jeżeli dany towar lub usługa zostały wprowadzone do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, wtedy sprzedawca ma obowiązek wskazać informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia startu sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia dyrektywy Omnibus do 28 listopada 2021 roku. Polsce, jak i kilku innym krajom nie udało się jednak wdrożyć jej w terminie. Proces legislacyjny dyrektywy Omnibus w Polsce rozpoczął się w lipcu 2021 roku, niemniej jednak projekt ustawy trafił do Sejmu dopiero w 2022 roku.

Jak dyrektywa Omnibus wpłynie na zakupy podczas Black Friday?

Dyrektywa Omnibus miała zostać ostatecznie wdrożona w Polsce do 28 maja 2022 roku. Do tej pory jednak Polska nie wdrożyła dyrektywy Omnibus. - czytamy w Rzeczpospolitej. Oznacza to, że w tym roku na Black Friday nadal będziemy mieli do czynienia z naciąganymi promocjami i manipulowaniem cen przez sprzedawców.

Analiza ofert 800 e-sklepów przeprowadzona przez Deloitte we współpracy z firmą Dealavo w 2021 roku pokazała, że w Black Friday w porównaniu z piątkiem tydzień wcześniej obniżki cen sięgnęły średnio jedynie 3,6 proc. Z kolei około 60 proc. sklepów nie zmieniło w tym czasie swoich cen. Zdaniem Rzeczpospolitej w tym roku na Black Friday szykuje się "powtórka z rozrywki", bowiem dyrektywa, która miała chronić konsumentów, wciąż nie ma zastosowania.

Czy opłaca się kupować na Black Friday?

W tym roku w związku z galopującą inflacją wiele osób może niecierpliwie czekać na Black Friday po to, by kupić potrzebne produkty, zaoszczędzając przy tym znaczną kwotę pieniędzy. Fakt inflacji może być również wykorzystywany przez sprzedawców, którzy będą chcieli jeszcze bardziej zachęcić konsumentów do zakupów.

Ze względu jednak na to, że dyrektywa Omnibus nie została nadal wdrożona, Black Friday może przebiegać podobnie, do tego, jak w poprzednich latach. Mianowicie właściciele sklepów mogą manipulować cenami i sztucznie je zawyżać. Oczywiście nie będzie to dotyczyć każdego sklepu, dlatego kupując w tym roku na Black Friday, trzeba być czujnym.

Przede wszystkim warto nawet na kilka tygodni przed Czarnym Piątkiem sprawdzać cenę produktu, który nas interesuje. Dzięki temu w dniu promocji będziemy mieć możliwość upewnienie się, czy jego cena nie została sztucznie zawyżona. Dobrą praktyką jest także przeglądanie ofert różnych sprzedawców lub skorzystanie z porównywarki cen. Wówczas będziemy w stanie znaleźć najbardziej atrakcyjną ofertę.

Black Friday w Polsce z pewnością nie będzie wiązał się z tak atrakcyjnym promocjami, jakie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, niemniej jednak będąc ostrożnym i czujnym, bez wątpienia uda nam się znaleźć dobrą okazję.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady black friday

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.