Czy urząd skarbowy może zająć konto?

Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto osobiste?

Zanim przejdziemy do kwestii tego, czy możliwe jest zajęcie konta przez urząd skarbowy, warto byłoby zastanowić się, czy fiskus może przejrzeć Twoje wpłaty na konto. Jakie ma kompetencje i możliwości w tym zakresie? Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto osobiste?

Okazuje się, że ma prawo do tego, by w każdej chwili skontrolować posiadane przez podatnika rachunki bankowe, ale musi przy tym spełnić określone warunki. Podstawowym wymogiem jest to, by wszczął postępowanie podatkowe. Dopiero po jego otwarciu organ skarbowy ma prawo do uzyskania informacji o rachunkach bankowych stanowiących własność podatnika. W banku urząd skarbowy składa wówczas stosowny wniosek, który jest rozpatrywany. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy postępowanie skarbowe zostało wszczęte z urzędu czy na wezwanie.

Zanim do tego dojdzie, naczelnik urzędu skarbowego zwraca się w pierwszej kolejności do podatnika, który objęty jest postępowaniem kontrolnym, o udostępnienie wymaganych informacji o posiadanych kontach bankowych. Powinien on tego dokonać w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej prośby, a jeśli odmówi lub nie dotrzyma terminu, to naczelnik US wystąpi do banku o pożądane informacje.

Natomiast zgodnie z art. 182 § 1 Ordynacji podatkowych, jeśli w toku postępowania podatkowego pojawi się potrzeba uzupełnienia analizowanych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, wtedy instytucja zobowiązana jest na pisemne żądanie naczelnika udzielić wszelkich stosownych informacji. Bank przekaże do urzędu skarbowego dane dotyczące: rodzaju i liczby posiadanych przez podatnika rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych,

obrotu i stanów wspominanych rachunków,

posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, ich liczby oraz stanu i obrotów na rachunkach,

zawartych umów kredytowych lub umów pożyczkowych i depozytowych,

nabytych za pośrednictwem banków akcji i obligacji Skarbu Państwa i obrotu nimi,

obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi. Informacja z banku przekazywana do urzędu skarbowego na wniosek w ramach postępowania skarbowego ma więc szeroki zakres. Należy zaznaczyć, że żądanie udostępnienia takich informacji może odbywać się wyłącznie w drodze postanowienia, jakie wydawane jest przez naczelnika urzędu skarbowego.

Kiedy urząd skarbowy może wejść na konto?

Urząd skarbowy zajmuje się gromadzeniem wpłat z tytułu nakładanych podatków. Jeśli kwoty te nie spływają terminowo, to pierwszym krokiem podejmowanym przez urząd w przypadku zadłużenia jest windykacja. Najpierw informuje dłużnika o długu, a potem ucieka się do działań dyscyplinujących. Dłużnik zostaje poinformowany także o innych skutkach swojej bierności. Kiedy urząd skarbowy może wejść na konto? Stanie się to, jeśli pierwsze kroki windykacyjne nie przyniosą żadnych skutków.

Wtedy dłużnik informowany jest o tym, że jego konto może zająć komornik skarbowy. Stanie się tak, jeśli podatnik w dalszym ciągu, nawet po uzyskaniu ostatecznego wezwania do płatności, nie zrobi tego i nie ureguluje zaległości. W takim przypadku urząd skarbowy może zająć rachunek bankowy dłużnika za pośrednictwem komornika.

Zajęcie konta przez urząd skarbowy

Dowiedz się, jak wygląda zajęcie konta przez urząd skarbowy. Dokonuje go komornik skarbowy na polecenie urzędu skarbowego, który występuje w roli wierzyciela. Komornik ten wysyła stosowne pismo o zajęciu rachunku bankowego do banku, łącznie z przyszłymi wpłatami na konto, a urząd skarbowy zleca również wysłanie osobie zadłużonej listu powiadamiającego o zajęciu konta. Jeśli płatnik go nie odbierze, to po upływie dwóch tygodni od jego wysłania pismo zostaje uznane za doręczone.

Czy urząd skarbowy może zablokować konto osobiste?

Urząd skarbowy ma możliwość zablokowania środków na koncie osobistym czy firmowym dłużnika zalegającego z płatnościaswmi podatku. Dokonuje zajęcia do uzyskania zaległej sumy wraz z należnymi odsetkami. Konto nie zostanie w pełni zablokowane, jeśli znajdują się na nim środki większe niż dług wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucji komorniczej.

Komornik skarbowy blokujący rachunek osobisty podatnika zgodnie z przepisami zobowiązany jest do pozostawienia na nim określonej wartości. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2022 roku wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

