Obligacje indeksowane inflacją – co to takiego? Jak inwestować?

Czym są obligacje indeksowane inflacją?

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi, w przypadku których emitent, czyli podmiot dokonujący ich emisji, staje się jednocześnie dłużnikiem obligatariusza – nabywcy obligacji. Zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Wśród różnych rodzajów papierów dłużnych, jakimi są obligacje, wyróżnia się m.in. obligacje indeksowane inflacją. Co to jest? To obligacje, których oprocentowanie zależne jest od aktualnego poziomu inflacji, czyli dynamiki zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Emitowane są one głównie seryjnie przez Skarb Państwa. W takim przypadku mówimy o obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją.

Są też obligacje tego typu, które emitują przedsiębiorstwa prywatne i instytucje finansowe, ale rzadko kiedy można w nie zainwestować.

Czym się charakteryzują obligacje indeksowane inflacją?

W przypadku obligacji indeksowanych inflacją mamy do czynienia z obligacjami indeksowanymi, co przekłada się na to, że wartość kwoty, która wynika z ich oprocentowania przysługującego obligatariuszowi, uzależniona jest od indeksu wykazu cen. Indeksem tym jest stopa inflacji. Oprocentowanie obligacji indeksowanych inflacją właściwie zawsze będzie miało charakter zmienny, z wyjątkiem obligacji skarbowych. Jeśli bowiem chodzi o obligacje skarbowe indeksowane inflacją, to w pierwszym roku trwania inwestycji pozostaje ono stałe, wskazane w dokumencie obligacji, a dopiero od drugiego roku ulega zmianie i staje się sumą marży i aktualnie obowiązującej stopy inflacji.

Jak kupować obligacje indeksowane inflacją?

Jeśli jesteś zdecydowany na zakup obligacji indeksowanych stopą inflacji, powinieneś wiedzieć, jak dokonać takiej inwestycji w praktyce. Jak kupić obligacje indeksowane inflacją? Możesz skorzystać z oferty skarbu państwa i wejść na stronę obligacjeskarbowe.pl

Do wyboru w przypadku obligacji skarbu państwa indeksowanych inflacją masz: 4-letnie obligacje COI indeksowane inflacją,

10-letnie obligacje EDO indeksowane inflacją,

6-letnie obligacje ROS indeksowane inflacją,

12-letnie obligacje ROD indeksowane inflacją. Cena, po jakiej kupisz obligacje indeksowane inflacją, zależna jest od sił popytu i podaży działających na rynku.

Przy zakupie obligacji skarbu państwa indeksowanych inflacją powinieneś zapoznać się z komunikatami, które w tym zakresie wydaje Ministerstwo Finansów. Ogłosiło ono ostatnio, że z dniem 1 października 2022 roku rozpoczyna sprzedaż obligacji indeksowanych inflacją czteroletnich (COI1026) w cenie 100 zł za jedną. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi w ich przypadku 7 proc. w skali roku, a w kolejnych jest ono zmienne i wyznaczane będzie na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00 proc. Odsetki będą wypłacane co roku.

Konkurencyjną ofertą są emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO1032) z ceną sprzedaży 100 zł, z oprocentowaniem w pierwszym rocznym okresie odsetkowym w wysokości 7,25 proc. w skali roku, a w kolejnych stanowiącym sumę wskaźnika inflacji i marży 1,25 proc.

Ponadto od 1 października 2022 roku można zainwestować w rodzinne oszczędnościowe 6-letnie obligacje skarbowe (ROS1028) w cenie 100 zł za sztukę, z oprocentowaniem w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym na poziomie 7,20 proc. w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50 proc. Przy rodzinnych oszczędnościowych 12-letnich obligacjach skarbowych jest tak samo, tylko w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie stałe wynosi 7,50 proc., a marża dodawana do wskaźnika inflacji w kolejnych latach jest równa 1,75 proc.

Obligacje te kupisz online, za pośrednictwem PKO Banku Polskiego i jego Biura Maklerskiego. Trzeba mieć jedynie otwarte odpowiednie konto z nadanym loginem i hasłem. Alternatywą jest udanie się osobiście do placówki – oddziału stacjonarnego PKO Banku Polskiego lub do Punktu Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO BP.

O czym należy pamiętać przy zakupie obligacji indeksowanych inflacją?

Gdybyś zdecydował się na obligacje skarbu państwa indeksowane inflacją, musisz liczyć się z tym, że w ich przypadku nie dochodzi do regularnych wypłat kuponów. Odsetki doliczane są do kapitału zainwestowanego w takie papiery dłużne, przez co podlegają one kapitalizacji i generują wyższy zysk.

Odsetki wypłacane przy oprocentowanych zmiennie obligacjach indeksowanych inflacją mogą być naliczane przy wypłacie na dwa sposoby: na podstawie stopy inflacji obowiązującej w okresie poprzedzającym okres odsetkowy – oprocentowanie znane,

na podstawie stopy inflacji w okresie odsetkowym – wówczas oprocentowanie jest nieznane. Obligacje indeksowane inflacją na 4 lub 10 lat mogą kupić osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Inwestycje polegające na zakupie obligacji indeksowanych inflacją są korzystne, ale właściwie tylko wtedy, gdy znajdujemy się w okresie wzrostu inflacji, a nie dochodzi do hiperinflacji, bo wówczas zysk wypracowany z ich udziałem będzie zdecydowanie mniejszy niż w przypadku obligacji stałoprocentowych.

Obligacje skarbowe a podatki

Czy od odsetek naliczanych od obligacji skarbowych zostanie pobrany podatek? Niekoniecznie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych możesz skorzystać ze zwolnienia. Artykuł 21 ust. 1 pkt 119 wskazuje, że zwolnione z opodatkowania są odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta.

Jeśli nie spełnisz tych warunków, będziesz musiał zapłacić podatek Belki od wszystkich dochodów, które osiągniesz z tytułu inwestycji dokonywanych w obligacje skarbowe, w wysokości 19 proc. od kwoty zysku.

