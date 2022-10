Czym jest certyfikat BREEAM?

Jak już mówiliśmy, BREEAM to certyfikat nadawany budynkom. BREEAM to właściwie skrót od wyrażenia anglojęzycznego Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Metoda certyfikacji budynków BREEAM została opracowana już w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. System ma to do siebie, że można go wykorzystywać właściwie wszędzie, niezależnie od warunków geograficznych, lokalizacji ocenianego budynku i panujących warunków prawnych. Znajduje zastosowanie na całym świecie.