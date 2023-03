Czym jest composable e-commerce?

Co oznacza composable e-commerce?

Termin composable e-commerce został wymyślony przez firmę Gartner w 2020 roku. Takie pojęcie wykorzystała ona w raporcie "Composable Commerce Must Be Adopted for the Future of Applications". Opisała ona nowe podejście do kwestii tworzenia platform sprzedażowych, które opierały się na modułach zwanych Packed Business Capabilities. Podobne są one do znanych wcześniej mikroserwisów, które pełnią swojego rodzaju funkcję jednej usługi. Portale tworzone w myśl composable e-commerce są skupione na jednej potrzebie biznesowej i same mogą składać się z kilku mikroserwisów.