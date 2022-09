Czym jest odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika?

Czym jest odpowiedzialność dyscyplinarna?

O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika można mówić w momencie, gdy naruszy on obowiązki natury ustawowej. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia w razie nieprawidłowo wykonywanych zadań służbowych lub braku ich wykonywania. W przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, ale wynikających z innych ustaw niż Kodeks pracy. To ustawy regulujące konkretne zawody.