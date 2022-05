Czym jest współczynnik korelacji i kiedy jest przydatny?

Współczynnik korelacji – co to takiego?

Jakie są współczynniki korelacji?

Współczynnik korelacji liniowej

Współczynnik korelacji wielorakiej

Współczynnik korelacji Spearmana

W przeciwieństwie do współczynnika korelacji liniowej czy współczynnika korelacji Pearsona, współczynnik korelacji Spearmana co prawda bazuje na wzorze Pearsona, ale zdecydowanie go rozwija. Nie ma tutaj ograniczenia wyłącznie do korelacji liniowej pomiędzy czynnikami przyczyny, współczynnik ten służy do badania każdych zależności monotonicznych. Współczynnik korelacji rang Spearmana największe znaczenie przywiązuje do rang służących do określania pozycji konkretnej zmiennej po uporządkowaniu zbioru danych.