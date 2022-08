Czym są środki ochrony indywidualnej i kiedy należy je stosować?

Środki ochrony indywidualnej - co to jest?

Środki ochrony indywidualnej zgodnie z definicją to wszelkiego rodzaju sprzęt, który jest przeznaczony do używania lub noszenia przez pracowników w celu ich ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami i niebezpiecznymi czynnikami występującymi na danym stanowisku pracy. Zadaniem środków ochrony osobistej jest natomiast zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej można podzielić ze względu na to, którą część ciała będą skutecznie chronić przed niebezpiecznymi czynnikami z zewnątrz. Jakie są środki ochrony indywidualnej?

Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy także urządzenia, wyposażenie ochronne oraz zespoły urządzeń, których celem jest ochrona pracownika przed niebezpiecznymi czynnikami. Warto wspomnieć o tym, że do tego typu środków ochronnych nie będziemy zaliczać m.in. mundurów, wyposażenia stosowanego przez wojsko, policję, czy też służby ratownicze.

Środki ochrony indywidualnej - podstawa prawna

Stosowanie do jego treści "Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz przekazywać mu informacje o sposobach posługiwania się tymi środkami".

Ponadto zgodnie z art. 2379 § 1 kp pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie stosuje środków ochrony indywidualnej przewidzianych do używania na danym stanowisku. Za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi mogą grozić kary.

Kiedy należy stosować środki ochrony indywidualnej?

Zasady odnoszące się do stosowania środków ochrony indywidualnej zostały określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosownie do jego treści środki ochrony osobistej powinny być wykorzystywane w sytuacjach, w których nie ma możliwości uniknięcia zagrożeń lub nie ma możliwości ich wystarczającego ograniczenia za pomocą środków ochrony zbiorowej, lub odpowiedniej organizacji pracy.