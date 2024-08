Dane o PKB nie kłamią. Wzrost gospodarczy Polski wyraźnie przyspiesza

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2024 roku. Według najnowszych danych polska gospodarka odnotowała wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To znacząca poprawa w stosunku do drugiego kwartału 2023 roku, kiedy to zanotowano spadek o 0,6 proc.