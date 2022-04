Desperacki krok Banku Rosji. Robi wszystko, by ratować gospodarkę

Szalejąca na świecie inflacja wymusza na bankach podnoszenie oprocentowania. Ma to na celu stłamszenie podwyżek cen. Tymczasem w Rosji władze odpowiedzialne za politykę pieniężną idą w przeciwnym kierunku. W piątek bank centralny ogłosił cięcie głównej stawki .

Spadła ona z 17 do 14 proc. Jest to już druga obniżka stóp procentowych w ostatnim czasie. Poprzednia też była na poziomie 3 pkt proc. W marcu główna stawka w Rosji sięgała 20 proc.

Rosja zmaga się z silną inflacją

W piątek bank przedstawił też nowe prognozy, według których rosyjska gospodarka może skurczyć się w tym roku o 8-10 proc . To oznacza gwałtowną korektę w porównaniu z szacunkami sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Równocześnie inflacja ma osiągnąć poziom 18-23 proc. na koniec tego roku .

"Bank centralny będzie kontynuował cięcia, ale bardziej stopniowo, być może pozostawiając kluczową stopę procentową na poziomie powyżej 10 proc. do przyszłego roku. Warunki finansowe pozostają niestabilne , a podwyższone oczekiwania inflacyjne sprawią, że decydenci pozostaną jastrzębi, nawet jeśli sankcje wpłyną na popyt " - komentuje sytuację Scott Johnson, ekonomista cytowany przez Bloomberga.

Przewiduje, że w nadchodzących miesiącach problemy gospodarcze staną się jeszcze bardziej widoczne, co stworzy warunki do jednego z najgłębszych spadków koniunktury we współczesnej historii Rosji.