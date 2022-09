Do Beskidów turyści znów dotrą pociągiem. Kończy się remont transy łączącej Katowice z Wisłą

Trasa się skróci

Otwarcie trasy jest tak zaplanowane, by zbiegło się w czasie z początkiem sezonu narciarskiego . To może oznaczać, że w sezonie 2022/23 kurorty narciarskie odwiedzi jeszcze większa grupa miłośników sportów zimowych.

Zgodnie z przekazanymi informacjami trasa potrwa godzinę i 40 minut. To o ponad 30 minut szybciej niż przed rewitalizacją trasy. To również mniej więcej tyle samo, ile zajmuje podróż samochodem na tym odcinku.

To świetna wiadomość dla turystów, którzy dziś mogą pokonać tę trasę bez przesiadki wyłącznie samochodem. Pociąg dojeżdża wyłącznie do Skoczowa, skąd trzeba przesiąść się do autobusu.

Rewitalizacja dróg do Wisły

Rp.pl zauważa, że to już drugi krok do usprawnienia dojazdu do Wisły. Przed rokiem zakończyła się modernizacja siedmiokilometrowego odcinka drogi nr 941 prowadzącej do Wisły. Koszt tego przedsięwzięcia wynosił 107 mln zł.