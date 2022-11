Do czego służy system SWIFT? Jakie są konsekwencje odcięcia państwa od SWIFT?

Czym jest system SWIFT?

Co to jest SWIFT? System działa w niemalże wszystkich krajach i wykorzystywany jest do bezpiecznego przesyłania wiadomości i realizacji przelewów walutowych drogą elektroniczną. To ogromny, globalny system, umożliwiający płynny i szybki transfer pieniędzy przez granice. Jego skala działania jest ogromna. W systemie krąży aż 11 tysięcy banków, domów maklerskich, giełd i innych najważniejszych instytucji finansowych.