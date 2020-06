Dodatek do emerytury dla stulatków. ZUS wypłaca 2 tys. świadczeń, będzie 124 tys.

Tekla Juniewicz to najstarsza żyjąca Polka. Urodziła się 114 lat temu - właśnie w 1906 roku. Juniewicz to jednocześnie piąta najstarsza mieszkanka Europy.

W 2040 roku będzie ich 20,4 tys. W 2060 r. liczba ta podskoczy do 66,8 tys. Za sześć dekad, czyli w 2080 roku, osób powyżej 100 roku życia będzie już 124,2 tys. Dożycie do tego okrągłego wieku to jeden… ze sposobów na powiększenie sobie emerytury. Każdy stulatek otrzymuje tzw. świadczenie honorowe. Wypłacane jest co miesiąc, oprócz normalnej emerytury.