Dostał 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny. RPO trzyma jego stronę

emeryt 47 min. temu zgłoś do moderacji 4 42 Odpowiedz

Co to za ojciec, jak mógł Go pocałować, przecież mógł smsem wysłać całusa i życzenia. Teraz można zamówić jedzenie przez Internet i kurier zostawi pod drzwiami. A ty za 10 minut możesz wziąć. Wiec nie rozumiem po co te hece. Bardzo dobrze że sanepid nałożył karę powinien minimum 30k a nie 5, bo co to dla takiego co pracował za granicą