Dotacje na zakup auta elektrycznego. Ponad pół tysiąca wniosków. Duże rodziny z wyższym wsparciem

MrBean 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To jest zimny kubeł wody dla wszystkich tych, którzy myślą że Polska jest potęgą gospodarczą. Bidoki nie mają kasy, więc sprzedaży nie będzie. W niektórych europejskich krajach jakby dostali 5 tys euro do zakupu to by brali jak szaleni. I bez tego elektryki sprzedają się lepiej niż auta spalające paliwa kopalne. My jako ostatni będziemy mieć zero-emisyjnosc w Europie - gdzieś około 2060 roku.