Draghi znów uderza w UE. "Sama na siebie nałożyła cła"

Powiedział dokładnie to co myślą ludzie. UE oderwała się od ludzi ich już nie reprezentuje. Wpuszczają migrantów bez selekcji, co chwila zamachy, nożownicy, przemysł wyprowadza się z Europy. 20 lat temu mieliśmy PKb jak USA, a obecnie to już tylko połowa. Ograniczana jest wolność słowa. Chcemy przebudzenia i zmiany kierunku o 180stopni.