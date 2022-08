Dramatyczna sytuacja niemieckiego importera gazu. Od jesieni wprowadzi dodatkową opłatę

Uniper musi pokrywać dodatkowe koszty

Ponieważ importer nie otrzymuje tyle surowca ze Wschodu, ile potrzebuje, to jest zmuszony do kupowania droższego gazu na rynku , aby realizować dostawy dla swoich odbiorców. A zaopatruje w niego m.in. zakłady przemysłowe i ponad 100 zakładów komunalnych.

Dziennik zauważa, że dotychczas nie mógł przenosić na nich powstałych dodatkowych kosztów, gdyż nie pozwalały na to umowy z nimi zawarte. Przez to właśnie musiał brać je na siebie, co doprowadziło do problemów z płynnością. Nie pomógł mu nawet przygotowany przez rząd pakiet pomocowy o wartości 15 mld euro. Dlatego też od jesieni klienci końcowi "zrzucą się" na ratowanie giganta.