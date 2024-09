Czekają na kolejną falę. "Zostaliśmy pozostawieni sami sobie"

Przypomnę, że to rząd i wody polskie nadzorują zarządzanie kryzysowe gospodarką wodną. Nie będzie można zwalić na poprzedników, bo już wymieniono kierownictwo we WP i to kilka miesięcy temu. Nowe kierownictwo zaakceptowało podwyżki rachunków za wodę i tyle ze sukcesów. Jestem ciekawy czy powstanie komisja śledcza by sprawdzić czy wiedza o nadmiernych opadach doprowadziła do tego przygotowano wszystkie zbiorniki retencyjne do stanu minimum by odprowadzić jak największą ilość wody. Przypomnę, że Czechy też posiadają zbiorniki retencyjne, z których będzie trzeba spuścić wodę.