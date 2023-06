Drzemka w trakcie dnia jest korzystna dla mózgu. Są nowe badania

Z badań Brytyjczyków wynika, że mózgi drzemiących osób były większe o 15 cm sześciennych. Taki wzrost wpływa na opóźnienie się starzenia narządu o co najmniej trzy do sześciu lat – podaje BBC.

Drzemki w trakcie dnia są korzystne dla mózgu

Z drzemkami trzeba jednak uważać

Jednak jeżeli zbyt często będziemy "ucinać komara", to może to przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Drzemki bowiem mogą doprowadzić do tego, że będziemy odczuwać przemęczenie. A to z kolei będzie nas zachęcało do kolejnych krótkich przerw na spanie.