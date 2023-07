Dwie twarze Joe Bidena. Z jednej strony uśmiechnięty wujek, z drugiej – wulkan emocji

W trakcie prywatnych narad Joe Biden pokazuje wybuchowy temperament. Nie stroni od zwrotów typu: "do jasnej cholery, jak możesz tego nie wiedzieć?!" czy "zabieraj się stąd". Nieprzyzwyczajonym do pracy z nim zdarza się zabrać ze sobą kolegę, który ma być pewnego rodzaju "tarczą" osłaniającą przed wybuchem prezydenta – pisze portal axios.com, który zebrał relacje o pracy z politykiem od jego byłych i obecnych współpracowników.

Dwie twarze Joe Bidena

Niektórzy z doradców prezydenta idą krok dalej i uważają, że lepiej by było, gdyby od czasu do czasu publicznie okazywał swój temperament. W ich ocenie pozwoliłoby to rozwiać obawy wyborców, że 80-latek jest niezaangażowany i zbyt stary na pełnienie swojego urzędu .

Prezydent nie obraża, ale wymaga

Co istotne, w trakcie swoich wybuchów prezydent nie obraża swoich podwładnych, a one same raczej przybierają formę gniewnych przesłuchań. Polityk przepytuje swoich doradców do momentu, aż stanie się jasne, że nie znają odpowiedzi na poruszany problem.