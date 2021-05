Ekonomiści wyjaśniają skokowy wzrost wynagrodzeń. Dobre dane dopiero przed nami

Ekonomiści jednak uspokajają i podkreślają, że to magia statystyki. Jeśli przyjrzymy się szczegółom i ustalimy przyczyny takich wzrostów, efekt "wow" jest zdecydowanie mniejszy.

- Kwietniowe dane przyniosły duże wzrosty dynamik zatrudnienia i wynagrodzeń. To jednak efekty czysto statystyczne - podkreśla Jakub Rybacki, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Warto bowiem zauważyć, że zarówno zatrudnienie jak i średnia płaca w kwietniu, były niższe niż w marcu, odpowiednio o 0,2 proc. i 2 proc. Dopiero po porównaniu statystyk z tymi sprzed roku dynamika robi wrażenie. Dlatego, że w kwietniu 2020 poprzeczka była bardzo nisko zawieszona, bo był to pierwszy pełny miesiąc z restrykcjami związanymi z koronawirusem. Wtedy zarówno statystyki zatrudnienia, jak i płac wyraźnie się pogorszyły.

Będzie lepiej

- Maj będzie jeszcze lepszy. Otwieranie gospodarki i powrót do zwiększonej aktywności, powinien przyczyniać się do wzrostu popytu na pracowników m.in. w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej i zapewne także do dalszego wzrostu płac - wskazuje Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego.