Eksperci alarmują: skutki tego strajku będą katastrofalne

Jak przypomina C.H. Robinson w 2023 r. Stany Zjednoczone były dla Polski czwartym pod względem wielkości kierunkiem importu. Jednocześnie USA to jedyny nieeuropejski kraj, który w 2023 r. znalazł się w pierwszej dziesiątce państw, do których Polska eksportuje najwięcej towarów.

Wartość eksportu z Polski do Stanów Zjednoczonych wyniosła w 2023 r. 11,8 mld dolarów, a importu 16,2 mld dolarów. Wartość eksportu części motoryzacyjnych, w tym przeznaczonych dla motocykli, wyniosła w czerwcu 2024 r. 57,5 mln dolarów. Z kolei trzecią najczęściej importowaną do Polski kategorią towarów były w czerwcu 2024 r. produkty chemiczne, w tym szczepionki.

Skutki strajku odczują spedytorzy z Europy i Azji

- Skutki strajku szczególnie odczują spedytorzy przewożący ładunki z Europy, Oceanii i Azji do Stanów Zjednoczonych. To z kolei kaskadowo zakłóci przepływ towarów w USA, Kanadzie i Meksyku. Jak widzieliśmy w przypadku innych zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw, kaskada ta doprowadziłaby zarówno do wydłużenia czasu tranzytu, jak i dodatkowych kosztów, począwszy od opłat za zator w transporcie, a skończywszy na ewentualnych opłatach za zatrzymanie i przestój ładunków - ocenia dyrektorka ds. transportu morskiego w Ameryce Północnej w firmie C. H. Robinson Mia Ginter.