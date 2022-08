Ekstremalne zjawiska pogodowe dewastują zbiory bawełny. Ceny włókien wystrzelą

O trudnej sytuacji największych producentów bawełny pisze Bloomberg. W Indiach do trudnej sytuacji doprowadziły ulewne deszcze i szkodniki. Chiny drżą z obawy przed nadchodzącą falą upałów. USA z kolei, czyli najwięksi światowi eksporterzy, odczuwają skutki przedłużającej się suszy i spodziewają się najniższych zbiorów od ponad dekady. Brazylia, mająca te same problemy, już szacuje, że tegoroczne plony skurczą się o prawie 30 proc.

Ceny bawełny będą rosły

To wszystko musi przekładać się globalne ceny. Zbieg ekstremalnych zjawisk pogodowych, do których doprowadzają zmiany klimatyczne, sprawił, że ceny bawełny już wzrosły o 30 proc. Na początku roku osiągnęły one poziom niewidziany od 2011 r. i zmusiły dostawców odzieży na całym świecie do cięcia własnej marży.